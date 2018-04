À la découverte du parc animalier de Sigean

La faune diminue à cause du braconnage en Afrique. Dans la Réserve Africaine de Sigean où le printemps vient juste d'apparaître, 250 espèces d'animaux sauvages et rares cohabitent. Des soigneurs surveillent quotidiennement ces derniers, dispersés sur les 200 hectares du parc. Ce domaine singulier permet aux visiteurs d'observer les bêtes, qui se promènent dans leurs enclos, à partir de leurs voitures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.