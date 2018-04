À la découverte du parc animalier des Pyrénées

Loutre, touraco, agami trompette, ibis rouge... Décidément, on en voit de toutes les "couleurs" au parc animalier des Pyrénées ! La marmotte est l'animal emblématique du domaine. Sur ses quatorze hectares en pente, celui-ci accueille essentiellement des espèces rares : quelques rapaces qui vivent sur le flanc des montagnes, des lynx ou encore des ongulés... On vous laisse découvrir la suite en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.