A la découverte du paysage hivernal de Roanne

Le château de La Roche se trouve parmi les sites emblématiques de Roanne, une ville de la Loire. Entouré par les eaux du Pêt d'Âne, il a été plusieurs fois dévasté par des crues. En aval du château, la gravière aux oiseaux est un lieu de promenade et d'observation qui s'étend sur 30 hectares. Et pour une ambiance plus féerique, une petite balade dans les Monts de la Madeleine s'impose.