A la découverte des secrets de la choucroute d'Alsace

C'est à Krautergersheim, capitale autoproclamée de la choucroute, qu'est cultivé le précieux légume d'Alsace. Près d'une cinquantaine de producteurs locaux y ont perpétré la culture ancestrale du chou. Dans certaines usines, la choucroute est encore préparée à l'ancienne. Le chou est étalé manuellement, puis recouvert de sel et fermenté. Un savoir faire régional qui lui donne une certaine authenticité au niveau du goût et qui a valu à la choucroute d'Alsace son Indication géographique protégée.