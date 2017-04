C'est le jardin secret des reines et des rois de Belgique : les serres de Laeken. Pendant 3 semaines chaque années, ces dernières dévoilent toutefois leurs secrets au public. Jungle tropicale et fougères arboricoles côtoient ici la douceur des azalées. Différentes atmosphère où s'épanouissent bon nombre d'espèces, toutes plus belles et odorantes les unes que les autres.