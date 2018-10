A la découverte du Trièves, le territoire aux multiples facettes de l'Isère

Situé au sud de l'Isère, le Trièves est une vallée aux portes de la Provence. Le site possède une richesse à la fois touristique mais également naturelle à l'image de son paysage verdoyant et son incroyable Mont Aiguille. Dans ses villages, le cadre est encore plus époustouflant, avec ses successions de bâtisses d'antan. Découvrez en images le reste des endroits caractéristiques du Trièves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.