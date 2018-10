Qui a dit qu'il y avait d'âge pour chanter le rock ?

Pour les Salt and Pepper, la retraite est remplie de mélodie et de joie de vivre. Notons que cette chorale de Dunkerque est composée de 25 seniors. Au son des titres phares de Johnny Hallyday, de Rita Mitsouko ou encore de Jacques Dutronc, ils se remémorent leur jeunesse. Quid de leur programme ? Quelle sera la suite de l'aventure dans le showbiz ? Pourquoi pas se produire à l'Olympia ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.