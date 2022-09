A Douai, un ancien banquier sauve la droguerie

Il y a quelques mois encore, Dimitri Budzyk était banquier d'affaires. Tous les matins, il s'habillait strict, mais ça a changé depuis. À la fin de l'année 2021, il découvre une droguerie à Douai. Elle est à vendre, il y a une annonce sur le site SOS Villages. Alors, Dimitri n'hésite pas, terminé la banque et un salaire confortable, il se lance. Dans son magasin, il vend des pinceaux, de la peinture, et des produits de toutes sortes. Il a d'ailleurs appris avec l'ancien propriétaire, qui lui a montré comment faire, par exemple, pour mélanger les couleurs. Et ça marche, les clients historiques restent fidèles. Et Dimitri a déjà embauché Laëtita Duponchel, qui était demandeuse d'emploi, après 22 ans à travailler dans des grandes surfaces de bricolage. La droguerie existe depuis 70 ans, elle est d'ailleurs restée dans son jus. On peut souhaiter bonne chance à Dimitri dans cette nouvelle aventure. Grâce à SOS Villages, il a sauvé un commerce. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier