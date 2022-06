À Etupes, interdiction de se rassembler à plus de trois

Pour monsieur le maire, Philippe Claudel, il n'y avait pas d'autres solutions. Face aux dégradations, aux nuisances et aux plaintes de ses administrés, il a décidé d'interdire les rassemblements de plus de trois personnes de 14 heures à six heures du matin. La situation était devenue explosive, les riverains approuvent le nouvel arrêté municipal. L'arrêté vise tout particulièrement le regroupement devenu habituel d'une dizaine d'individus, extérieurs à la commune, toujours au même endroit sur la place du marché. Dans cette commune de 3 700 habitants, certains ont du mal à comprendre la mesure. "Franchement, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est pire que le Covid", témoigne un habitant. Pour Philippe Claudel, les jeunes peuvent continuer à se rassembler. L'objectif est d'abord de cibler certains individus. L'arrêté anti-rassemblement court jusqu'à la fin du mois, et pourrait être reconduit si nécessaire. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings