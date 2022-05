À Festieux, une fontaine trop bruyante ?

C'est la source des problèmes. À Festieux, la fontaine existe depuis 40 ans et faisait jusqu'alors le bonheur des 700 habitants du village. Une eau non-potable mais surtout gratuite et illimitée. Marie-Claude n'a qu'à traverser la rue et elle ne s'en prive pas. Elle vient remplir trois fois par jour ses arrosoirs. Et c'est aussi une bonne opération, car c'est moins cher. Avec la sécheresse, depuis quelques mois, c'est le défilé. André, 82 ans, cultive ses potagers juste en face et selon lui, ça n'arrête pas. Des allées et venues à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Marie habite derrière la fontaine. Elle est constamment réveillée par ceux qui viennent chercher l'eau. Le maire du village, lui aussi, est aux premières loges. Il a pris un arrêté municipal. Interdiction de se servir de l'eau avant 8 heures et après 19 heures. Pour le dimanche, c'est uniquement de 10 heures à midi. "Ça manquait un peu de civisme tout simplement", estime Benoît Buvry, maire de Festieux. Pour éviter que les usagers se servent en centre-ville, la mairie vient d'ouvrir un ancien accès à la source situé à l'extérieur du ville. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, E. Fourny