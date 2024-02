À flanc de falaise : lutte contre les plantes invasives

Des séances d'escalade un peu particulières. Pour choisir où jeter la corde, il y a un repère. Il est jaune et a un nom : la luzerne arborescente. Ces jolies fleurs se tapissent les calanques depuis plusieurs années, et cela n'a rien d'une bonne nouvelle. "Petit à petit, elles sont en train de nous étouffer et elles vont prendre la place de nos plantes de chez nous", explique un responsable. La seule solution est de les arracher aux creux des falaises. L'opération est périlleuse et la luzerne est résistante. Autour, les promeneurs ne comprennent pas toujours. Des calanques jaunes, c'est le risque vu sa prolifération. D'abord, plantée dans les jardins, voilà comment la luzerne arborescente s'est propagée en quelques années. Aujourd'hui, il est difficile pour les habitants de s'en débarrasser. C'est pourquoi les opérations comme celles-ci se multiplient. Sur le littoral et dans les massifs, 148 tonnes de plantes envahissantes ont été arrachées ces dernières années. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit