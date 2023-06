À fond la caisse... à savon !

Un volant, des freins, quatre roues et pas de moteur... seule la pente donne de la vitesse à ces caisses à savon. C'est ce qui épate la galerie. Ce lundi, 65 bolides s'affrontent. Il y a les compétiteurs aguerris et les débutants. Selon les nombreux curieux, le long du tracé, la discipline est spectaculaire et donne même des idées à certains. Il y a deux groupes, ceux qui jouent une place dans le championnat et la catégorie folklorique. C'est là qu'on retrouve les caisses à savon les plus originales. Chacun décore son embarcation comme il le souhaite. Pour Patrice, cheminot, trouver une idée n'est pas compliqué. Pour faire une caisse à savon, certains concurrents prennent un kart et enlèvent le moteur. D'autres fabriquent le véhicule le plus aérodynamique possible. Les accros de sensations fortes, eux, font du side-kart. Ils se balancent dans tous les sens. Pendant la descente, les pilotes prudents respectent les limitations de vitesse. Les plus téméraires ne freinent presque pas, mais quand la chaussée devient mouillée, la moindre erreur vous envoie dans le décor. Partout dans le pays, les spectateurs vont continuer à faire du bruit. La saison des courses de caisses à savon ne fait que commencer. Elle durera jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage G. Gruber, P. Lhermitte, C. Hanesse