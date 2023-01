À Forcalquier, un carillon pas comme les autres

Sur les hauteurs de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), entre la montagne de Lure et le Luberon, résonne dans toute la vallée une petite musique. Guidé par ces curieux tintements, Sylvain Roman, carillonneur depuis 40 ans, se lance dans l’ascension de la citadelle. En haut des marches et à 904 mètres de hauteur, se trouve son bureau. Il s’agit d’un colosse de 37 cloches pesant jusqu’à 155 kilos. Comme chaque semaine, les carillonneurs s’installent derrière le clavier et répètent des chants provençaux et des pays d’Oc, sur l’instrument unique au pays. Depuis 1925, ce carillon égrène ses notes. Élisabeth Vasseur, une carillonneuse de 73 ans, veut absolument perpétuer cette tradition. Ne pas entendre le carillon est une mission impossible pour son gardien, Jean-Louis. Il connaît presque tous ses secrets. "Il paraît que lorsqu’on fait venir les reliques de Saint Mary, toutes les cloches du village se mettent à sonner", conte-t-il. C’est pour cela que l’idée de créer le carillon de Forcalquier est née. Depuis, il rythme le quotidien du village. Tf1 | Reportage | E. Binet, H. P Amar