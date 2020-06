À Hayange, Fabien Engelmann ne souhaite pas rouvrir les écoles de sa commune

Le gouvernement a annoncé la rentrée scolaire obligatoire le 22 juin prochain. Une décision qui est considérée comme "mauvaise" pour 56% des Français, d'après un sondage Odoxa. À Hayange (Moselle), les treize établissements sont restés fermés jusqu'à maintenant. Fabien Engelmann, le maire de la ville, "comprendrait aisément" les parents qui ont peur et qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l'école. Toutefois, les 1 500 élèves devront reprendre le chemin de l'école dès la semaine prochaine.