À Houston, les habitants ont rendu un dernier hommage à George Floyd

Avec de petits bouquets de fleurs en mains, ils ont attendu des heures sous les 38 degrés du printemps texan et son soleil écrasant pour saluer la mémoire de George Floyd. À Houston, au Texas, des milliers de gens sont venus lui rendre un dernier hommage à l'église The Fountain of Praise. Le chef de la police de la ville était aussi de la partie. En fin de journée, la famille de George Floyd, très émue par cet hommage, a fait une apparition inattendue.