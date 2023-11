À huit ans, elle sauve sa grand-mère victime d'un malaise cardiaque

Dans les minutes qui comptent, la petite fille de huit ans a eu le réflexe d'appeler le 18, le numéro des pompiers. Avec sang-froid, Kalli prodigue à sa grand-mère les gestes de premier secours. C'est ce geste qui a permis à Georgette, 85 ans, de reprendre connaissance et de se redresser. Elle a fait un malaise cardiaque. Le sauvetage a eu lieu à Lisses dans l'Essonne. Sept minutes plus tard, les pompiers sont là. "Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était exemplaire et qu'elle avait sauvé sa grand-mère. Et à ce moment-là, elle m'a dit : je peux venir dans vos bras pour pleurer ? Donc je l'ai prise dans mes bras", raconte le lieutenant Cailleau, chef du centre de secours de Lisses. Aujourd'hui, Georgette va mieux. Elle a pu accompagner sa petite fille à la caserne des pompiers. Le courage de la petite a été récompensé par un diplôme de mini-secouriste et la médaille de la ville. La belle histoire a même peut-être fait naître une vocation. Kalli a annoncé qu'elle voulait devenir pompier. TF1 | Reportage J. de Francqueville, F. Agnès, J.Y. Mey