A J-1 de la reprise, des bars et restaurants toujours en manque de bras

On cherche encore des bras dans le restaurant de Florian Le Floch "Le sans souci". Avec la réouverture des terrasses prévue ce mercredi, deux personnes sont attendues en renfort en cuisine et deux autres au service. Pour l'heure, ils ont du mal à les trouver. L'établissement recherche un personnel avec une certaine expérience, capable de servir environ 120 couverts en terrasse. Mais cette main-d'œuvre se fait plus rare. Cette année, un dixième des employés de la restauration aurait changé de métier depuis le premier confinement. Même défi dans cet autre restaurant. Trois à quatre salariés à trouver dans les prochains jours car ici, c'est une nouveauté : la terrasse sera ouverte toute la journée. "On va essayer de privilégier le service en continu", explique Marie Siong, la directrice de "L'Alhambra". Seuls les espaces extérieurs pourront rouvrir ce mercredi alors ici, la gérante a poussé les murs. Si les équipes ne sont pas encore au complet, les patrons de ces deux établissements l'assurent, ils seront fin prêts pour accueillir les clients.