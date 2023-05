À jamais les premiers

Sur le Vieux-Port, personne n'a oublié cette date mémorable. Pas besoin d'être un fan de foot, c'est la passion marseillaise qui les unie."Bien sûr que je me rappelle. Parce que c'est Marseille et je suis Marseillaise" a déclaré une passante. Il y a 30 ans, le 26 mai 1993, Marseille devient la première équipe française à remporter une Coupe d'Europe. "C'était la folie, il y avait des voitures qui bloquaient tout le port, ça klaxonnait, les gens étaient sur le toit des voitures, ça hurlait" dit un habitant. Un peu plus loin, sur le marché aux poissons, Bruno arbore fièrement son écharpe : "Ce 26 mai 1993, j'en ai encore le frisson". Tandis que les audacieux osent carrément la coupe : "C'est la coupe spéciale Champions Ligue. Il y en a même qui disent que c'était le plus beau jour de leur vie", explique le coiffeur. Dès ce soir, le match qui a opposé l'OM à Milan sera rediffusé sur écran géant, et l'esplanade du Vélodrome sera bientôt baptisée "Bernard Tapie". Alors en attendant ici, on se chauffe la voix. TF1 | Reportage E. Binet, H. P. Amar