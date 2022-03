A Kiev, les familles déchirées

À Kiev, c'est la panique pour les familles. Il faut s'enfuir le plus vite possible. Quand ceux qui partent sont terrifiés, les autres, les pères, aimeraient avoir tout le temps du monde. Ils restent pour se battre. En effet, le gouvernement ukrainien impose à tous les hommes adultes qui ont moins de 60 ans de prendre les armes. Sur le quai, on constate partout les mêmes scènes et le même courage : "nous restons pour défendre nos maisons". À Kiev, ils sont plus que jamais menacés. La preuve : en plein cœur de la ville, on voit désormais partout des hommes remplir des sacs de sable pour défendre la capitale lors d'un éventuel assaut. L'armée, elle aussi, dresse des barrages et des points de contrôle partout. Face à cette menace qui ne cesse de se rapprocher, beaucoup de femmes ont fait le choix volontaire de rester et de s'engager. Elles sont nombreuses dans cette base de la milice. "On a tous quelque chose à perdre, à protéger que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil maintenant", précise l'une d'elles. Plusieurs adolescents ont aussi essayé de rejoindre la milice, mais ils ont été refoulés. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar