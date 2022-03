A Kiev, l’exode se poursuit

Un char ukrainien se dirige vers le nord de Kiev. Alors que les combats se rapprochent de la capitale, beaucoup de civils décident de partir par le train. À la gare centrale, nous rencontrons ces habitants d'Irpin épuisés, qui ont dû fuir leur ville à pieds. "Moi, je veux que la guerre se termine le plus vite possible, je voudrais rentrer chez moi.", nous affirme cette habitante d'Irpin. Pas de mouvements de panique ici, les évacuations sont maintenant organisées avec une quinzaine de trains par jour en direction de l'Ouest. Mais l'angoisse de l'exil se lit sur tous les visages. Les plus fragiles doivent partir coûte que coûte, mais en ville il y a toujours des habitants. Les rares magasins ouverts sont certes pris d'assaut. Mais comme nous le constatons ici, il n'y a pas de pénurie, la vie s'organise pour un siège qui pourrait durer longtemps. La route reste ouverte vers le sud. Mais après les bouchons de ces derniers jours, les habitants de Kiev hésitent à fuir en voitures. Le voyage jusqu'en Pologne peut durer jusqu'à trois jours, il est éprouvant. À part le cas particulier de Marioupol, les corridors sont toujours restés ouverts pour les populations civiles. L'annonce russe ressemble donc plutôt à une tentative de faire fuir les Ukrainiens encore plus rapidement. TF1 | Reportage B. Christal, C.Souary, R. Roiné