À la belle étoile

C'est une randonnée unique, dans un cadre exceptionnel, une ascension en raquettes, les yeux rivés vers le ciel, des conditions idéales pour un spectacle envoûtant. En file indienne, le groupe repart. Une marche lente à la seule lumière des étoiles, dans un décor d'ombre chinoise. "Je n'avais jamais vu ça et c'est très impressionnant. En un coup, on a vraiment l'impression d'être, on ne va pas dire à côté de la planète, mais nettement plus proche des choses qu'on ne voit pas à l’œil nu. Et c'est très émouvant", confie un randonneur. Encore quelques efforts, température ressentie -10 °C, quand, enfin, un peu de réconfort. Un repas 100% local abrité par la neige, une parenthèse hors du temps. Seule concession à la modernité, ce télescope professionnel pour une plongée dans la nébuleuse d'Orion. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il est impossible de construire un igloo à moins de 1 800 mètres. Une hausse de la limite pluie-neige de 500 mètres en quelques années seulement. TF1 | Reportage B. Delaubert, F. Marchand