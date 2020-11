À la campagne, le nouveau confinement change peu le quotidien

Le confinement est bien plus agréable à vivre pour les habitants de Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), un village situé pas si loin de Bordeaux. Maison avec jardin et soleil, certains se sentent privilégiés. Pour d'autres, l'inconvénient serait que le principe du confinement ainsi que la présence du coronavirus pourraient vite être oubliés. Sur la place du village, la distanciation sociale ne pose pas de problème. Comme à leurs habitudes, les habitants font étape dans les commerces restés ouverts sans pour autant oublier les règles à respecter. Le respect du confinement est certainement plus facile dans les petits villages que dans les grandes villes. Ce jeudi matin, tous sont munis du précieux sésame, l'attestation de déplacement dérogatoire. La seule difficulté pour certains c'est les déplacements interdits à moins d'un kilomètre pour voir leurs proches. Sachant qu'avoir un jardin est un grand luxe, Bruno en profite entre deux séances de télétravail. Un privilège dont il a bien conscience. À la campagne comme en ville, ce confinement ne ressemble sans doute pas à celui du printemps.