A la campagne, le permis de conduire peut se passer au lycée

Pour pouvoir passer leur permis de conduire, les jeunes de la campagne doivent parcourir de longs trajets pour rejoindre les auto-écoles. Dans le département de l'Aisne, un système a été instauré pour leur permettre d'apprendre le code de la route directement au lycée. Les cours sont réservés aux élèves de seconde et sont entièrement gratuits. Les parents n'auront seulement qu'à débourser 30 euros pour l'inscription à l'examen.