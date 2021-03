Bormes-les-Mimosas

Le printemps n'est plus très loin. À Bormes-les-Mimosas, il semble avoir un peu d'avance. Dans les ruelles déjà fleuries du village, on vit un jour d'hiver comme une parenthèse. "Ce qu'on apprécie surtout, c'est finalement ce petit moment comme avant de s'asseoir dans un endroit avec un petit café et puis voir le temps qui passe", confie une habitante. Albert Bracco connaît par cœur tous les recoins du village. Ce retraité de 90 ans aime également les plantes. Pendant plusieurs décennies, il a été le jardinier de la commune. Et si Bormes-les-Mimosas a des allures de jardin botanique aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. "J'ai voulu créer un dépaysement chez les touristes, et même chez les autochtones. C'est une mission qu'on m'avait demandée", raconte-t-il. Le climat et l'ensoleillement permettent ici la croissance des plantes du monde entier. Mais l'emblème du village reste le mimosa. Christiane a fait le déplacement depuis Aix-en-Provence pour en acheter.