Bouchanières, un village tranquille des Alpes du Sud

C'est un bout du monde, une fin de route et le début de belles histoires. Dans la haute vallée du Var, à 1 400 m d'altitude, le hameau de Bouchanières (Alpes-Maritimes) abrite une quarantaine d'habitants. Ici, l'isolement n'est pas un mot qui fait peur. Les retraités en quête de tranquillité y élisent domicile. C'est notamment le cas d'Annie et son mari qui se sont installés dans la maison familiale. Face aux sommets enneigés du Mercantour, sur la petite route escarpée qui mène à son exploitation, Julien Villon se dit qu'il a bien fait de s'être installé dans la vallée. Depuis trois ans, il y élève une vingtaine de vaches de race Aubrac. Stéphanie Hubert, elle, est apicultrice. Autrefois dans le prêt-à-porter, Stéphanie a décidé de vivre de sa passion. Bouchanières, Eliane Baudoin-Roubin y est née et n'y est jamais partie. Elle tient l'auberge du hameau. Ses raviolis à la courge, sauce aux noix, tout le monde les connaît dans la vallée. Eté comme hiver, la lumière inonde le hameau de Bouchanières. C'est peut-être aussi pour cela que les habitants s'y sentent si bien.