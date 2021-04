À la découverte de Carennac, un village bercé par la Dordogne

Le village de Carennac se découvre par les airs ou par la rivière. L'embarquement est immédiat avec Jean-Paul Salamagne, pêcheur. Sa petite barque n'est pas équipée de moteur. Et il manie la rame comme un gondolier à Venise. Enfant du pays, il connaît ce bras de la Dordogne par cœur. D'un côté se découvre Carennac, bercé par les chants des oiseaux, et de l'autre, l'île de Calyspo, territoire protégé et sauvage. Carennac a été fondé en 1047, sur les berges de la Dordogne, par les moines de l'abbaye de Cluny. C'est un lieu de prière isolé du reste du monde par une porte fortifiée. Plusieurs fois par jour, les Bénédictins se retrouvent dans l'église et passent sous le porche au tympan richement décoré. Le village de 400 habitants s'est développé autour du prieuré : un enchevêtrement de toits de tuiles brunes qui surplombent des venelles étroites. La famille Gauthier-Darnis a élu domicile dans le prieuré. En restaurant la vieille maison au-dessus du cloître, elle était loin de s'imaginer qu'elle allait trouver un trésor en grattant les murs.