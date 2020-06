À la découverte de Carnac et ses alignements de menhirs

En arrivant à Carnac (Morbihan), on pense souvent à ses plages de sable fin et ses célèbres alignements de menhirs. Pourtant, ses alentours réservent bien des découvertes. Direction Saint-Colomban, un ancien village de pêcheurs qui séduit de nombreux promeneurs. Outre les maisons traditionnelles, l'endroit possède également un nouveau site avec des logements insolites pour 40 à 130 euros la nuit en moyenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.