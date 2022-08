À la découverte de Château-Chalon

Jean-Luc L'Hostis sera notre guide. On ne peut que faire confiance à un Picard tombé amoureux du Jura. Mais la sérénité sera de courte durée. On nous avait pourtant promis une promenade tranquille. Heureusement, les paysages en valent la peine. Après quelques kilomètres, Château-Chalon apparaît enfin, l'un des plus beaux villages du pays. Daniel et sa femme le visitent chaque année depuis huit ans. Ici, rien n'a bougé depuis le Moyen Âge : de vieilles maisons en pierre, des ruelles sinueuses et surtout ces belvédères qui dominent les vignobles en coteau. Une carte postale dans laquelle habite Anne-Marie depuis quinze ans. Château-Chalon, c'est aussi le berceau du plus célèbre des nectars jurassiens. La famille de Jean-Claude Credoz a le vin jaune dans le sang depuis cinq générations. Un vin vieilli six ans minimum aux arômes très particuliers. Ici, on l'appelle l'or du Jura. Pendant que les adultes dégustent, les enfants se jettent sur le fromage Comté. TF1 | Reportage E. Payro, T. Gathy