À la découverte de Futuna : la France du bout du monde

Elle nous appelle, au-delà des cocotiers, de la plage, du lagon et au-delà de la houle du Pacifique. Alofi, l'île mystérieuse. Au large de Futuna, au milieu du Pacifique sud, Alofi est la terre française la plus éloignée de la métropole à précisément 16 060 km de Notre-Dame de Paris. Alofi ne compte qu'un seul habitant permanent. Pourtant, nous rencontrons cette famille, des Futuniens de passage pour une journée sur la plage et en cuisine. Un festin gargantuesque se prépare. Le plat de résistance : pas moins de quatre porcelets. Hommes et femmes sont mobilisés autour du umu, le four traditionnel. Tous les aliments sont posés sur les pierres brûlantes. Un mode de cuisson économe en bois, typique des îles du Pacifique. Nous partons à la rencontre de l'unique habitant de l'île. Si vous voyagez vers l'Est, il sera le dernier Français que vous croiserez avant de changer d'hémisphère. Un citoyen de la République si isolé qu'il n'en parle plus la langue. Atelemo parle futunien et ne sait pas exactement quand il est arrivé sur l'île. TF1 | Reportage M. De Chevigny, J. Chouquet,