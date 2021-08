À la découverte de Giethoorn, la Venise des Pays-Bas

Il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tout cas, la lumière de Giethoorn à l'aube est incomparable. Seul sur sa barque, Henk Wildeboer se dirige vers le village. Cet enfant du marais a laissé ses sabots de côté pour nous emmener découvrir les maisons construites au bord de l'eau. "C'est sans doute le plus beau village des Pays-Bas. Ce qui le rend charmant, ce sont les cours d'eau et les petits ponts", lance Henk. Voilà une atmosphère typique des Pays-Bas : de l'eau, des bateaux et des habitations tout autour qui sont toujours très bien entretenus. Il n'y a pas de voiture au cœur du village. Les déplacements et les travaux se font en barque. Dans le musée local, on peut d'ailleurs voir des photos d'époque et des films montrant cela. Les toits de chaume, fabriqués à partir de roseaux qui poussent dans les marais environnants, sont tout aussi typiques. Sur le bord de la route, on a rencontré deux agriculteurs qui fabriquent des fagots de roseaux pour la fabrication de futures maisons. Que découvrir d'autres à Giethoorn ?