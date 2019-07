A la découverte de la Baie de la Somme à bord d'une locomotive à vapeur

Dans la Baie de Somme, il n'y a rien de mieux que les trains touristiques pour découvrir le paysage et effectuer un "voyage dans le temps". Entre Saint-Valery-sur-Somme et Crotoy, une locomotive à vapeur de 130 ans roule doucement au plus grand plaisir des visiteurs. Un voyage en pleine nature, au cœur des prés salés. Et à chaque arrêt, une petite ville côtière est à découvrir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.