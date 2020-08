A la découverte de la Bourgogne : le savoir-faire ancestral des tonneliers

À l'approche des vendanges sur la côte de Beaune, les viticulteurs font appel à un savoir-faire régional : la tonnellerie. Passionnés par cet art depuis leurs 18 ans, Éric Millard et son apprenti mettent en forme des fûts à la main. Pour en fabriquer, ils utilisent du chêne centenaire, séché pendant trois ans. Privilégiant la qualité, ils ne produisent pas plus de 600 tonneaux tous les ans. La Bourgogne compte une vingtaine de tonnelleries, un secteur qui est aujourd'hui en bonne santé.