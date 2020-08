A la découverte de la Bourgogne : les moines de l’abbaye de Cîteaux

La simplicité de l’abbaye de Cîteaux est déconcertante. Dans ce bâtiment, où l'ordre cistercien a trouvé son origine, resonnent 900 ans d'histoire. Les moines y ont fait voeux de pauvreté et d'humilité. Au-delà de la prière, ils ont la particularité d'intégrer le travail à leur équilibre de vie. Dans son exploitation, l’abbaye produit chaque année 700 000 litres de lait utilisés dans la fabrication du fromage de Cîteaux. Une production qui permet à la communauté de vivre en toute indépendance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.