A la découverte de la cathédrale de Cologne

Lors du dimanche des Rameaux, les catholiques ont célébré le début de la Semaine sainte dans un décor grandiose. Le gigantisme de la cathédrale de Cologne, en Allemagne, devait frapper les esprits. La hauteur de la nef dépasse les 40 mètres. En temps normal, ils auraient été des milliers à remplir les travées. Mais à cause de la pandémie, les places étaient limitées. Malgré tout, l'amour des habitants de Cologne pour leur cathédrale dépasse les croyances. A cause du confinement, cela faisait quatre mois que les choristes du Kölner Dom n'ont pas pu chanter sur place. Les retrouvailles avec la cathédrale les remplissent d'émotions. "Lorsque le son se propage sous les voûtes et envahit tout l'espace, c'est vraiment impressionnant. Comme si nos sentiments, notre esprit montaient au ciel", confie l'un d'eux. Le gigantesque vaisseau de pierre est fermé au public. Mais avec Mathias, historien tombé amoureux de sa cathédrale, nous prenons l’ascenseur et montons en hauteur pour admirer la splendeur du monument. Nous vous faisons découvrir son histoire.