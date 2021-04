A la découverte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle

Pour les fidèles, Saint-Jacques-de-Compostelle est comme une ligne d'arrivée, un objectif sacralisé. "C'est un endroit magique et incroyablement beau", s'exclame l'une d'entre eux. "C'est émouvant d'être ici. Ça te remplit de joie et ça t’apaise", confie un autre. Avant la pandémie, plus de 300 000 pèlerins s'y rendaient chaque année. En pleine Semaine sainte, l'endroit débordait de fidèles et de ferveur. Mais aujourd'hui, seuls quelques Galiciens descendent les marches qui mènent au cœur de la cathédrale, une crypte renfermant les reliques de Saint Jacques. Celui-ci était très proche de Jésus, explique une religieuse, "donc c'est quelqu'un de très important pour nous et c'est pour cela qu'un édifice a été construit en sa mémoire". Grâce à cela, cette petite ville attire des visiteurs du monde entier. "Les pèlerins furent si nombreux à affluer vers Compostelle que l'église devint trop petite pour les accueillir", confie Ramón Yzquierdo Peiró. L'édifice traverse les époques et va perpétuellement changer de visage pour s'adapter à la mode architecturale du moment.