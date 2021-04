A la découverte de la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur de Florence

Elle semble tout droit sortie d'un livre d'images en relief. Mais lorsqu'on s'en approche, Sainte-Marie-de-la-Fleur s'impose. La cathédrale traverse les siècles depuis 700 ans. Une géante pourtant fragile et constamment sous surveillance. Il s'agit du cœur battant de Florence, l'une des villes italiennes les plus raffinées. Depuis 35 ans, Paolo Bussotti ausculte la cathédrale florentine avec patience pour s'assurer qu'aucune pièce ne menace de s'effondrer. Un travail minutieux réalisé tous les six mois, de quoi rassurer le vicaire général, monseigneur Giancarlo Corti. La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur accueille d'ordinaire des milliers de touristes. Désormais, les fidèles sont les seuls privilégiés à profiter de la majesté du monument. L'édifice fait aussi partie des plus grandes cathédrales du monde. Il possède également l'un des dômes les plus hauts. A noter que le monument est en perpétuel chantier. Ces 20 dernières années, la cathédrale n'a jamais été sans travaux.