A la découverte de la Chalosse et de ses fermes traditionnelles

Voici une ferme au beau milieu de la Chalosse. Sur les étagères se trouvent les prix agricoles. Dans la poêle, il y a l'omelette à la graisse de canard. C'est peut-être parce que la cuisine est le cœur de la maison que les visiteurs s'y sentent bien. Chez Corinne et Xavier, la porte est toujours ouverte. L'heure du repas est celle où les agriculteurs se reposent pour casser une longue journée de travail. Tous deux forment la cinquième génération à s'occuper de la ferme authentique. "C'est dans nos gènes", affirme Xavier. Corinne et Xavier travaillent avec amour pour leur métier. Ils produisent tout sur leur ferme et font tout eux-mêmes. Après des années de grippe aviaire, les canetons donnent de l'espoir. Le couple repeuple petit à petit une ferme où les vaches étaient les seuls animaux. Tous les deux aiment le travail bien fait, surtout quand il s'agit de s'occuper des veaux pour la tétée du soir. Là-bas, le terroir est celui du bœuf de Chalosse. Il faut utiliser le temps comme un atout pour ces animaux. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, C. Devaux