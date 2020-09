À la découverte de la citadelle de Charlemont dans les Ardennes

Depuis 465 ans, Givet est indissociable de sa citadelle qui domine la ville. C'est Charles Quint, l'empereur d'Espagne et de Hollande, qui a lancé la construction de la citadelle de Charlemont en 1550 pour se défendre des Français. Malgré les destructions régulières durant toutes les guerres, le site a été en grande partie préservé, car il a été occupé par l'armée jusqu'en 2009. Découvrez l'histoire de ce fort et ces lieux chargés de souvenirs avec l'association Les Sentinelles de Charlemont.