À la découverte de la cité souterraine de Naours

Sur la colline dominant le village de Naours, on n'imagine pas qu'un véritable trésor se cache à 33 mètres sous terre. La cité souterraine a été creusée au XVIIème siècle avant d'être redécouverte par l'abbé Danicourt en 1887. Avec ses deux kilomètres de galeries et ses 300 pièces, elle servait de refuge pour échapper à l'ennemi en temps de guerre. La cité était un endroit très prisé des soldats étrangers qui y ont laissé leurs signatures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français