À la découverte de la Corse : le désert des Agriates, un endroit authentique dans le golfe de Saint-Florent

À 76 ans, Georges Solier est le dernier habitant du désert des Agriates, sur la pointe nord du golfe de Saint-Florent. L'endroit abrite deux plages jumelles toutes aussi sauvages l'une que l'autre. Elles offrent des plaisirs visuels intenses. Celle de Saleccia se démarque par ses eaux turquoises où nager est un véritable bain de jouvence. Sur la plage de Loto par ailleurs, on rencontre des vaches sauvages, gardiennes de son authenticité. Que découvrir d'autres dans le désert des Agriates ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.