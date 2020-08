À la découverte de la Corse : les habitants de Speloncato veulent préserver leur patrimoine

Le village de Speloncato, en Corse, est situé à plus de 500 mètres d'altitude. On y vit au rythme des fontaines et des chants polyphoniques. Sur la place se font face la Collégiale du XIVe siècle et l'église Santa Catalina, siège de la confrérie Saint-Antoine. Alors que le patrimoine est au centre des préoccupations des habitants, un site villageois mémoriel crée le lien entre les générations. Tous ont une passion pour la conservation des sites patrimoniaux et la transmission des savoir-faire.