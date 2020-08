A la découverte de la Corse : les pêcheurs de la Castagna

Notre voyage en Corse se poursuit au sud d'Ajaccio, à la rencontre des pêcheurs de la Castagna. Depuis des temps immémoriaux, cette crique a toujours abrité navires et marins. Sur le quai, Joseph Luci, l'un des derniers pêcheurs de ce lieu, s'atèle à perpétuer la tradition en la partageant à la jeune génération. C'est en sa compagnie que l'on se dirige vers la pointe du golfe d'Ajaccio pour tirer les premiers filets et pour partager un casse-croûte au Capu di Muru, l'endroit secret des pêcheurs.