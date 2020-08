A la découverte de la Corse : un muletier qui approvisionne les refuges du GR20

Cela fait plus de 20 ans qu'Alain Castellani, muletier, approvisionne les refuges situés le long du mythique GR20. Avec ses mules, il doit accomplir une longue route parfois difficile avec les hautes températures. Mais après quinze kilomètres de marche, le Lac de Nino offre au regard sa première récompense. Pour Alain Castellani, il n'échangera son métier dans les montagnes pour rien au monde.