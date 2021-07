À la découverte de la côte Est de la Sicile

Au VIe siècle avant J-C, les commerçants phéniciens établissaient une colonie sur cet îlot au large de la Sicile. Après 2 500 ans, Francesca Gaia Romagnoli et ses collègues tentent de retracer leur histoire. Phénicienne, grecque et romaine, la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, a toujours été très convoitée. En longeant la côte Sud de la Sicile, nous traversons des vignes et des champs d'oliviers. Nous contournons aussi des cités antiques qui surplombent la Méditerranée. La mer n'est jamais loin, comme sur les Escaliers des Turcs où se découvrent des gigantesques strates de calcaire. La côte Sud de la Sicile, c'est le terrain de jeu de Cesare Scanio, guide touristique. Ce retraité promène les touristes sur et sous l'eau. Laissons ces plongeurs heureux pour grimper quelques centaines de mètres au-dessus de la mer. Depuis cette forteresse, les habitants de Noto Antica surveillaient jadis la Méditerranée et l'arrivée des redoutés pirates. Mais le château comme toute la cité ont été abandonnés en 1693, à la suite d'un terrible séisme.