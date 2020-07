A la découverte de la distillerie artisanale Moby Dick située entre le cap Sizun et la pointe du Raz

Il ne reste qu'une quarantaine de distilleries artisanales dans l'Hexagone dont celle de Plogoff (Finistère). Actuellement, c'est la saison des récoltes de plantes qui vont servir pour la fabrication de liqueurs. Géranium rosa, capucine, fenouils... les plantes sont nombreuses à pousser dans le jardin d'Etienne et d'Emilie Jacques, situé autour de la distillerie Moby Dick. Une fois cueillies, fleurs et plantes aromatiques sont prêtes à être travaillées. Découvrez le processus de distillation en images.