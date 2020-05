A la découverte de la faïencerie des émaux de Longwy, un patrimoine unique

A Longwy (Meurthe-et-Moselle), cela fait 222 ans que des fours chauffent toutes les nuits pour figer les fameux émaux. Mais avant d'obtenir ces œuvres aux couleurs uniques, différents savoir-faire sont intervenus pour façonner chaque pièce. Et quelle que soit la taille des objets, il faut avant tout dessiner puis fabriquer un moule avant de passer à l'étape suivante. Découvrez la manufacture de ces émaux de Longwy en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.