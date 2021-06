À la découverte de la foire d'Amiens, l'une des plus vielles du pays

Les manèges sont de retour avec les bras levés et les traditionnels cris, sensations obligent. "Ça fait du bien parce qu'on reste confiné plusieurs mois et là, on peut s'amuser. Ça change", se réjouit un visiteur. Et c'est bien le but de la foire Saint-Jean à Amiens (Somme), l'une des plus anciennes de l'Hexagone. Elle vient d'ouvrir ses portes et il y en a pour tout le monde. "On se voit 25 ans en arrière. C'était la même chose. Autant de plaisir et d'engouement pour la fête foraine", lance une mère de famille. Elle est venue avec sa fille pour lui apprendre à jouer à la pêche aux canards. Par précaution, on garde les masques dans les allées et on comptabilise les clients pour respecter une jauge. Les forains désinfectent régulièrement les manèges afin de respecter le protocole. S'amuser tout en faisant attention, c'est bien l'esprit de la foire Saint-Jean cette année. Les parfums des gaufres, des crêpes et des croustillants embaument l'endroit. Ici, l'ambiance est très familiale. On croise souvent des parents qui sont retombés en enfance. La foire va durer jusqu'au 14 juillet.