À la découverte de la forêt alluviale de la Robertsau

La forêt alluviale de la Robertsau est un îlot de verdure de plus de 700 hectares. Classée réserve naturelle nationale, elle se trouve à quelques kilomètres de Strasbourg. Près de 80 espèces d'oiseaux y vivent avec une biodiversité particulièrement riche. Il s'agit d'un endroit avec des allures de jungle, plein de surprises qui ne sont pas toujours bonnes.