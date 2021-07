À la découverte de la forteresse de Mornas dans le Vaucluse

Depuis l'autoroute A7, la forteresse de Mornas est immanquable sur son python rocheux. Une citadelle impressionnante qui mérite bien une étape sur la route du sud. Tout en haut, après un kilomètre d'ascension, on est accueilli par une troupe de chevaliers au cœur de la forteresse. Les vieilles pierres témoignent de 1 000 ans d'histoire et des batailles moyenâgeuses. À l'époque, il fallait de longues minutes aux assiégés pour s'équiper de douze kilos de cotte de mailles, de casque, de bouclier et d'épée. Une lourde armure pour les chevaliers. Il y a seulement 30 ans, la citadelle n'était qu'un champ de ruines envahi par les ronces. Le renouveau de la forteresse, on le doit aux amoureux de Mornas (Vaucluse). Aujourd'hui, comme à l'époque, ils savourent le travail accompli autour d'un verre d'hypocras, une spécialité moyenâgeuse. C'est un lieu emblématique de la vallée du Rhône. Une véritable atmosphère, une plongée dans l'histoire et un site intriguant qui mérite le détour sur la route des vacances.