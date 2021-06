À la découverte de l'abbaye de Fontfroide dans l'Aude

La superbe abbaye de Fontfroide (Aude), est blottie au fond d'un vallon. Pour y accéder, il faut quitter l'autoroute à Narbonne jusqu'à emprunter un petit chemin communal. Tout au bout, on retrouve le monument : un trésor du Moyen Âge. Étape immanquable d'un passage en Occitanie, le superbe cloître à lui seul vaut le détour. L'endroit parfait pour jouer quelques notes de guitare baroque. Ici, l'acoustique est exceptionnelle. Frédéric veille sur le jardin et ses 1 500 rosiers. Un lieu apaisant, paisible et majestueux. L'église de Fontfroide date du douzième siècle. C'est l'une des plus grandes abbayes cisterciennes de l'Hexagone. Quelques-uns des trésors de l'abbaye se trouvent dans l'ancienne bibliothèque, à l'abri de la lumière du jour : les vieux grimoires, comme autant de témoins de passé ou encore cette fresque du célèbre peintre Odilon Redon. Il a retracé sur son chef-d'œuvre les querelles de la famille des propriétaires. À travers de petites et grandes histoires, l'abbaye de Fontfroide a traversé les siècles sans perdre en majesté. De quoi ravir ceux qui en feront la visite sur la route des vacances.